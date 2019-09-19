柯P粉專讚數「詭異暴增」 聲量看政治：很可能是「買的」

2019-09-19 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲組黨後又頻頻失言，「退讚」風波導致臉書專頁累積已流失16萬粉絲，連任市長以來增長的粉絲數全部吐光；未料，今（19日）晚臉書突湧入大量按讚潮，有網友質疑按讚人數「很詭異」。對此，作家朱宥勳表示，看起來柯文哲還是想總統。

對此，臉書粉專「敝姓蕭，名姬芭」也大酸「你的柯文哲還在樸實不在意讚數嗎？」、「政治不難，讚數四分鐘可以飆將近一千。八點三十一分，1967235」、「這就是科學」。而「柯媽」何瑞英近日請示城隍爺「柯文哲可不可以選總統」獲3次聖筊，粉專也以此酸說「柯媽媽，城隍爺顯靈了」。

朱宥勳：看來還是想選

另外，作家朱宥勳也在臉書轉貼該篇文章，笑說柯文哲看來還是想選總統。

長期觀察臉書聲量的臉書粉專「聲量看政治」今晚發現，柯文哲臉書粉專「5分鐘內回讚239人」、「12分鐘回讚725人」、「19分鐘內就有1109人按讚」，柯文哲的粉專短時間按讚人數異常暴增。粉專分析，若短時間出現這樣的變化，例如半小時增加超過1000個讚以上，基本上，「如果沒有一定的事件影響，很大可能基本上就是買的（讚數）」 。

另據柯文哲「退讚」活動社團統計，柯文哲粉專按讚數今日在2小時內竟急增4300人，讓活動發起人直言，單日增加這麼多按讚人數「很詭異」，狠酸「看起來柯營還是很重視退讚活動造成的影響」。不少網友認為，暴增的讚數是「公關公司」出手了。

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