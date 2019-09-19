中國重金收買10位索國議員 訪台外長馬內列也在列

2019-09-19 16:09

〔記者彭琬馨／綜合報導〕我南太友邦索羅門週一在內閣會議中做出轉向中國的決定，我國旋即宣布與索羅門斷交。根據「The island sun news」報導，內閣會議中有27位成員支持轉向中國、6位成員放棄投票，其中在8月21日發表聯合聲明挺台的15位索國議員中，有10位轉向中國，其中包含斷交前一週才到訪台灣的索國外貿部長馬內列。

另根據我涉外人士日前掌握的消息，索國大選後有一批親中議員運作，每位索國議員能從中國獲得數百萬美元的援助，外傳中國並承諾給索國高達5億美元的援助。

此外，「索羅門時報」今報導，知情官員證實，索國總理蘇嘉瓦瑞將不出席74屆聯合國大會，並將由外長馬內列率團出席，外電並引述消息人士說法表示，索國總理蘇嘉瓦瑞將改前往中國簽署建交公報。

根據報導，轉向中國、放棄台灣的索國議員包含，農業部長Augustine Auga、國會副議長Stanley Festus Sofu、土地與住房部長Willie Marau、婦女青年與家庭部長Freda Tuki Soriocomua、旅遊文化部長Bartholomew Parapolo、環境與災害管理部長Culwick Togamana、衛生部長Dickson Mua Panakitasi、議員Senley Levi Filualea、公共服務部長Fredrick Kologeto、外貿部長馬內列（Jeremiah Manele）。

馬內列在斷交前一週來訪台灣時，被媒體問及當時的台索關係，馬內列當時表示，索羅門群島與中華民國簽署了許多協議，包括漁業、農業技術合作，也包含2023太平洋運動館的合作計畫，種種跡象都顯示兩國之間的緊密關係；他並強調，索國珍惜與中華民國之間友好、豐富及進步的關係。

台索斷交後後續影響餘波盪漾，原先傳出美國副總統彭斯有意與索國總理蘇嘉瓦瑞於聯合國大會期間舉行雙邊會、討論台索邦誼，不過就在台索斷交後，彭斯辦公室今也證實，彭斯拒絕與蘇嘉瓦瑞會面。

「索羅門時報」報導，總理蘇嘉瓦瑞的訪問可能因應中國援助形式的不同而決定，援助計畫多半將與即將到來的2023太平洋運動會有關，但尚未決定有多少援助金額是貸款或捐款。

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