聲援香港 台南公民團體929站出來

2019-09-19 16:32

〔記者蔡文居／台南報導〕香港反送中行動已持續逾百日，台灣青年、在台港人與公民團體串連聲援香港，將於9月29日在台北發起「929台港大遊行—撐港反極權」遊行。台南公民團體也不缺席，929當天也將在台南舉行「抗極權，我在台南撐香港」活動，呼籲台灣人站出來撐香港。

這次行動是由台南公民團體「台南新芽」與台南社大、成大零貮社、台南香港關注組等團體發起舉辦。

台南新芽秘書長吳蕙茹表示，由於台南有很多香港人，當天台北的活動也有很多人無法北上參加，希望透過這場活動，讓更多人可以站出來聲援香港。他們活動訴求有三大主張，包括「台港團結，對抗極權」、「五大訴求，缺一不可」、「庇護機制，完善落實」，面對同一極權及一國兩制的威脅，台灣人必須與香港人站在一起。

台南新芽表示，香港政府雖於9月初表示將撤回反送中條例，但是持續無視人民提出的其他4點訴求。港警繼續使用催淚彈、橡膠子彈、布袋彈、水砲車等武器回應人民，縱容黑社會每日在街頭襲擊人民，攻擊記者，嚴重侵害香港人基本人權，更令香港出現人道危機。

台南新芽表示，這場抗爭徹底揭露香港一國兩制的失敗，特首只著意落實中共中央旨意，「港人治港，高度自治」蕩然無存。在中共十一國慶前，讓我們一起站出來，支持香港，也支持台灣的未來。

吳蕙茹表示，活動將於9月29日（週日）下午3點至6點，預計在南美館二館的忠義路集合，目前遊行已向警方提出申請，計畫繞行南美館、文學館及孔廟一圈，並發表演說及節目演出。

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