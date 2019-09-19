反送中》賽馬取消損失近6億！馬主嘆：受害者太多

2019-09-19 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港親中議員何君堯的賽駒「天祿」原定昨晚於跑馬地賽馬場出賽，但有網民發起「幻彩耀天祿」圍堵行動。馬會為避免發生意外，取消昨晚所有賽事。但此舉引來外界質疑，損失近新台幣6億元，不少馬主形容「受害者太多」。

據《香港01》報導，香港馬主協會前會長吳嵩今（19）日受訪表示，對於昨晚取消賽事感到無奈，他發現有網友發起「幻彩耀天祿」行動，欲用雷射筆照馬匹的眼睛，這對容易受驚的馬、騎師和觀眾都有可能造成危險，且若有人圍堵馬場，持不同意見的人可能發生衝突，影響觀賽民眾，所以他也接受這樣的結果。

對於外界質疑因何君堯賽駒「天祿」而取消當晚所有賽事並不公平，吳嵩回應，是基於公平競技原則，若只取消第一場比賽，對同場的其他馬跟馬主亦不公平。

吳嵩表示，不少練馬師與馬主對賽事被取消非常生氣，形容「受害者太多」，光是昨晚就損失約1億港幣（約新台幣4億元）的稅收，在營運開支、慈善捐贈等更損失近5千萬港幣（約新台幣2億元）。

吳嵩也希望在馬圈中，不同政見的人能互相包容，盼示威者能自律，不要影響到賽事。

賽馬評論家梁浩賢指出，雖馬會《賽事規例》中規定，馬會董事有權拒絕已報名的馬在任何賽事中出賽，但實際上馬會董事未必能在馬匹無傷、病的狀況下，禁止何君堯的「天祿」比賽，最多只能勸馬主自行退賽。

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