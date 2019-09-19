中部公民團體宣佈 28、29日將發起台中撐香港活動

2019-09-19 12:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕多個中部公民團體今天在市府廣場舉行記者會，表示將發起台中撐香港活動，28日下午將先在市民廣場舉行牽香港行動，29日則是前往台北，參加「九二九台港大遊行，撐港反極權」的活動。

今年6月香港政府未回應港民的反對修訂「逃犯條例」草案的訴求，引發香港居民的反送中抗爭，至今未停歇，好民文化行動協會、民間司法改革基金會台中辦公室、好溫度．台灣青年基金會、香港在台學生、與台中在地公民團體今天上午召開記者會，表示28至29日都有台中撐香港的活動，現場安排青年農村武裝青年阿達演唱《自由的花》。

9月28日下午，由全面罷免Total Recall、好民文化行動、台灣公民幹細胞共同發起的「We:connect 護香港同抗中 / 牽手撐香港行動」，請民眾穿著黑色上衣一同參加。

好民文化行動副理事長林芳如表示，台中向來是香港旅客喜愛的城市，香港直飛台中往返的航班一週約50航班，市府更於上個月表示，香港旅客達35萬人次，成為入境台中人數第2多的外國旅客。台中市有17所大學，港澳生近2千人，佔全台港澳生總數六分之一。

林芳如表示，台中與香港雙城來往密切 ，香港面臨重要關鍵，台灣應該站出來挺香港。

一位在台港生則表示，香港追求自由的心不會改變，因為香港人知道如果不堅持，香港明天會沒有未來，台灣能站出來力挺香港，會給香港人力量。眾人最後齊喊「中台灣撐香港，2829一起來」，「中台灣撐香港，極權一起抗」

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