國民黨內部文件流出！傳出大老要求強攻蔡英文論文

2019-09-19 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕台大名譽教授賀德芬、名嘴彭文正等人日前重砲指控總統蔡英文，稱其英國倫敦政經學院（LSE）博士學位涉嫌造假惹議，傳出國民黨也準備將矛頭指向論文，引發黨內不滿，有人將11日的中常會會議紀錄流出，曝光討論。

據《ETtoday》報導，有不具名藍營人士爆料，多位中常委認為順著彭文正等人的角度，攻擊蔡英文的論文問題，稱「打多少算多少」，但引發部分反彈聲浪，此案會成為「宇昌案」的翻版，但遭大老斥「宇昌案等到法院定讞證明沒事，蔡英文都已經落選多久了？」、「有人記得當年是誰抹黑嗎？」、「沒有執政都是假的！」等語。

從流出11日的中常會會議紀錄顯示，國民黨副主席郝龍斌提醒：「當年的學歷查核是很嚴謹」的，建議由黨團「透過質詢享有言論免責權，繼續追查此事較妥」，以迴避後續可能的法律責任，藍營人士從郝龍斌的發言可以得知，其實他很清楚，依當年教育部嚴謹的查核下，蔡英文學歷與論文「造假」的可能性是微乎其微，也因此才對黨內作出提醒。

不過，國民黨立院黨團幹部曾銘宗則回應，會配合在立法院質詢時，「要求蘇貞昌院長公布其論文」；這位不具名藍營人士憂心，國民黨在這個議題和賀德芬、彭文正等人綁在一起，不但對政黨形象會是重大傷害，甚至引發民眾反感，恐撼動政黨票和立委選局。

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