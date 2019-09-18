政治不難！ 王世堅嗆爆柯文哲：「找回爸媽」而已

2019-09-18 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在昨日（17）登記總統連署最後一天現身中選會，事後解釋他只是要去接「柯爸、柯媽」，不過仍掀起外界熱議。對此，台北市議員王世堅也改編「柯語錄」狠酸柯文哲，「政治不難，找回爸媽而已」，接著又再補上一句，「還好柯文哲有找回爸媽」。

柯文哲乾妹、前立委黃文玲昨日下午突然現身中選會，表示要幫柯文哲領表登記，柯爸、柯媽也被發現就在現場，而柯文哲隨後也現身中選會；不過黃文玲領表遭拒，雙方一度發生爭執。事後柯文哲則解釋，到現場是為了接爸媽回去。

對此，王世堅批評，柯文哲昨天的假登記是要預留伏筆，現在又想去拿親民黨，時代力量的快速通關券，「漏氣啦」！王世堅狠酸，鴻海創辦人郭台銘宣布不選，柯文哲本想「寄生上流，結果被放生」，柯文哲就是「俗辣」，柯文哲曾說過「政治不難，找回良心」，對柯文哲自己而言應該是「政治不難，找回爸媽」。隨後王世堅又補了一句「還好柯文哲有找回爸媽」。

王世堅說，原本應該是軍容壯盛地去領表登記，柯文哲卻去找爸爸媽媽，讓登記淪為一場政治鬧劇，搞成十八相送，爸爸、媽媽、乾妹妹、徒眾互相扯來扯去，更凸顯柯文哲是俗辣。

王世堅最後呼籲柯文哲「要選就選」，面對內心真實的渴望，就跟全體選民報告心路歷程。王世堅也說，柯文哲曾說過，若郭要選有2000個連署點可以幫忙，既然郭不選，柯就自己用了吧！更迅速也更直接，「不過柯文哲卻自己把講過的話戳破」。

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