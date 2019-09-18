蘇治芬獲徵召 蔡秋敏請黨部依公平原則歸還75萬元

2019-09-18 12:34

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林海線立委民進黨確定陣前換將，初選獲勝並獲提名的前麥寮鄉長許忠富退選，中央黨部將徵召立委蘇治芬參選；對此，行政院政務顧問蔡秋敏表示，依照公平、正義原則，請黨部歸還初選時讓每個參選人繳交的75萬元，她已向民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜反應，20日將前往黨部索取。

蔡秋敏表示，蘇治芬的的確確是民進黨全雲林縣最強參選人，家族在雲林政壇屹立已有60年，已經超過一個甲子，中央黨部予以徵召，明年大舉她還是會全力支持總統蔡英文和立委蘇治芬，不過既然初選全部不算數，那當初要參與初選的人每人繳交的75萬元就應該全數歸還。

蔡秋敏指出，她以民進黨身分從政超過20年，都完全遵照黨的遊戲規則，尤其雲林初選協調會在嘉義市黨部召開時，由中常委黃偉哲主持，她曾提出，黨應該徵召最強的蘇治芬，如果舉辦初選，她也會尊重初選結果。

蔡秋敏表示，初選結果，在蘇治芬允諾交棒給許忠富的情形下，許忠富順利當選並獲得提名，她和另一位參選的縣議員林文彬都立即表示無條件支持許忠富，展現絕對的忠誠。

如今中央黨部決定取消黨內初選獲得的共識，並撤銷許忠富的提名，蔡秋敏說，為了勝選，她會支持黨的決定，但她覺得，既然初選結果被推翻，黨部至少要把費用還給參與初選的人，這才是公平、正義的做法，也可避免落人口實，何況初選費用高達75萬元，這可不是7萬5千元。

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