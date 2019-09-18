國軍「天龍操演」即將展開 魯非凡少將主持宣誓激勵士氣

2019-09-18 09:01

〔記者張忠義／高雄報導〕國軍年度重大演訓「天龍操演」即將展開，為提升參演官兵士氣，創造演訓佳績，空軍第六混合聯隊於參演部隊行前，由聯隊長魯非凡少將主持「天龍操演精神動員暨立功宣誓大會」，鼓舞參演官兵士氣，預祝演訓成功，勇奪佳績。

立功宣誓大會現場全體官兵，在聯隊長魯非凡少將的見證下，一同高喊誓詞，「於天龍操演全程，嚴守軍紀要求，恪遵保密規定，服從長官命令，發揮互助精神，順利達成任務，為聯隊爭取佳績，如違誓言，願受最嚴厲之處份」。大家齊聲高喊誓詞，士氣高昂，場面壯觀盛大，誓言將於天龍操演中展現平日戰訓成果，發揮勤訓精鍊精身，為聯隊勇奪佳績。

聯隊長魯非凡少將於精神講話時表示，此次操演競賽項目，各單位平時已執行過多次演練，希望各位能將平日精實操練之戰技，盡情發揮，期待參演官兵能展現高操水平，彰顯訓練成效。此外聯隊長亦要求操演期間，能遵守三大要項：一、恪遵紀律要求，防杜違紀肇生；二、演習任務期間，落實三安防險；三、嚴密保密作為，維護軍機安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法