韓國瑜接下來慘了？黃創夏點出郭台銘不選原因

2019-09-18 00:56

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘先前宣布退出國民黨，被外界解讀或許會在中秋連假後登記參選，沒想到在連署登記截止日前一天深夜，卻意外發表重大聲明宣布不參加2020連署競選總統；資深媒體人黃創夏17日在電視節目《年代向錢看》中表示，他認為郭台銘會退選就是擔心團隊沒有兩肋插刀的衝勁，還有與柯、王間的合作關係談不清等問題。

黃創夏分析，郭台銘一直在掙扎，也擔心幾個問題，第一個問題，郭台銘所有的戰鬥團隊裡面沒有一起創業的感覺，副手、競選團隊沒有「兩肋插刀的感覺」，因此短時間內拉不出可以攻城掠地的團隊；第二個問題則是「跟柯文哲、王金平的合作關係談不清楚，而郭台銘在企業上是霸主，在政治上是白癡」，當郭台銘講政策時其他人都在跟他講權力，包含未來的選票走向、政治權力分配等等。

韓國瑜慘了 國民黨完了 柯文哲糗了

黃創夏說到，郭台銘將原先退選影片中的「政治鬧劇」拿掉，但這四個字卻就是他的心境，郭台銘在和身邊的人很認真地在談政策，但韓國瑜仍失言，讓郭台銘發現這場政治局面下去不會贏，也無法有個像樣、給社會感動的選戰，才會做出不選的決定。

黃創夏強調，韓國瑜接下來慘了，高雄市議會開始質詢加上罷韓行動的夾擊，韓國瑜將會是全面作戰，而且再也沒有替死鬼。黃創夏認為，吳敦義的權力實質上已經被架空，話語權慢慢流失，因此國民黨也完了，因此接下來選戰是「郭台銘跑了，韓國瑜慘了，國民黨完了，柯文哲糗了」。

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