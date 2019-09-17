郭董不選害柯P跑南部拉票？ 北市府：目前沒規劃

2019-09-17 18:32

〔記者郭安家／台北報導〕鴻海前董事長郭台銘不參加2020總統獨立參選人連署，各界關注台北市長柯文哲會不會「下海」參選？下半年是否到中南部跑行程拉抬台灣民眾黨政黨票？台北市產發局長林崇傑今於議會答詢時強調，柯文哲日前下鄉與產業有關，而下半年「目前沒有規劃」；但此言反遭議員酸，既然下鄉跟產業有關，希望不要「因為不選總統就不下鄉」。

市議員林亮君先質詢問林崇傑，下半年有無規劃柯文哲到中南部參訪？林崇傑回應，還沒規劃，相關細節由台北農產運銷公司、台北漁產運公司規劃，且活動未對媒體開放。林亮君追問，柯文哲已組黨了，若產發局還辦相關活動，讓民眾黨參選人一起搶曝光，是否違反行政中立？林崇傑強調，下鄉接觸是農產、漁產承銷業者、有機農戶，比較不是正式性活動。

稍後議員鍾沛君也於質詢提及，最近產發局流行穿「柯P是我老大」T恤，隨柯文哲下鄉跑行程。只見備詢台上的林崇傑一臉嚴肅說「辦公室沒看過（柯T恤）、我沒有這衣服」；面對鍾沛君質詢，要求評論這件T恤的設計感？林崇傑表情也鐵青回說「就是T恤嘛」！鍾沛君立刻虧說：「知道你（林崇傑）身為民眾黨創黨人員，身分比較敏感。」

對於柯文哲日前中南部走透透，林崇傑重申，印象中日前兩、三次行程，都是跟地方商圈、農漁產業對接，因北農公司、北漁公司跟南部產業有關，對方希望能增加與北市的聯絡，有時會邀請北市下鄉，而「目前沒有規劃」下半年下鄉行程；未料，鍾沛君反而酸，既然行程是跟產業對接，希望不要因為柯文哲不選總統，就沒有下鄉行程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法