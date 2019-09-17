查水表沒心結？韓國瑜啟動「八仙戲遊金獅湖」 明華園接演

2019-09-17 12:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市民政局將於9月27日舉辦「高雄幸福三太子、八仙戲遊金獅湖」活動，由明華園星字團水上演出「八仙過海」，市長韓國瑜今提前啟動儀式，宣告市府推動宗教觀光從三民區開始，未來將結合地方特色、廟宇發展。

市長韓國瑜今提前啟動儀式，為活動揭開序幕，他表示，這是一個嶄新的嘗試，把宗教、觀光與動感的電音三太子，還有一些有興趣的青年學子融合在一起，投入這次金獅湖的活動，這是一個很大膽的嘗試，明華園也願意嘗試在湖上表演，這是非常震撼人心。

韓國瑜指出，每多人對宗教有不同看法，當我們逐步去了解，每一座寺廟、宗教，承載著一代又一代的回憶與願望，裡面含有好豐富的各種文化元素，只是過去我們沒注意，他因為台灣的年輕人才了解，台灣的年輕人把寺廟裡的門神，做成文創發揚到歐洲，讓歐洲人發現台灣宗教寺廟蘊含豐富的宗教文化。

韓國瑜說，市府推動宗教觀光從三民區開始，如果推動成功，對未來非常大，會發現到有這麼多寶貴的文化資產，原來都沒有發現，實在太可惜了，一起把高雄的宗教觀光元素，有計畫、有步驟、有方法的推展出來，歡迎大家共襄盛舉。

市府民政局今年首度移師金獅湖風景區，將於9月27日舉辦「高雄幸福三太子、八仙戲遊金獅湖」活動，由明華園星字團年輕表演者，克服水上表演難度，上演「八仙過海」戲碼，展現互顯神通的實境秀，晚會上演哪吒伏龍精采故事，帶給民眾全新視覺饗宴。

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