昨晚10點就知郭董不選 王金平自稱笑看世事發展

2019-09-17 11:51

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布不參與連署總統選舉，前立法院長王金平今表示，昨晚10時接到郭的告知，也約今早8時到郭家去聊，郭的心情平靜，他對郭的決定充分尊重，王還透露，郭在立委選舉上應該有所著墨，而他自己則「笑看這一切世間事的發展」。

對於郭台銘宣布不參與連署總統選舉，王金平今在立院受訪表示，昨晚10時許，有接受到郭的告知，也約今早8時到郭家去，郭告知他，不再領表登記。郭的心情應該是輕鬆的。

是否感到錯愕？王金平說，也沒有，因為郭台銘未做決定時，登記或不登記就是二分之一，郭原來想登記，是給予祝福，不登記也給予尊重，而副手難產是否為郭不登記的原因？王則表示，他不清楚，沒有問原因，也不方便問。

昨晚是否有睡不著？王金平說，沒有，睡照睡，人世間的事就是這樣，「我們笑看這一切世間事的發展」。

對於未來是否會參選到底，王金平未明確表態，強調他講過事事如棋，變化莫測，「我還是一切隨著因緣走」，他與郭台銘還是很緊密的合作，有很好的互動，一樣是好朋友好兄弟。王也透露，郭還是有政治的參與，在立委選舉上應該會有所著墨。

媒體追問，今天是否會去中選會？王金平聽了則呵呵呵大笑，反問「去幹什麼？」更說今天最後一天，現在什麼事都沒有去準備，去中選會幹什麼？

至於未來是否與親民黨合作，披上橘袍參選？王金平也不說死，強調現在也不用去談這個，以後的事以後再說，他與親民黨主席宋楚瑜「大家都是好朋友」。

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