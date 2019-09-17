新聞幕後》「欺敵」意圖明顯？索國總理小兒子準備遣返

2019-09-17 10:34

一個月前 蘇嘉瓦瑞把小兒子送來台灣念書

〔記者鄒景雯／台北報導〕索羅門群島與中華民國斷交，驚傳一個月前，蘇嘉瓦瑞總理才把他最疼愛的的小兒子Brandt Sogavare送來台灣念書，「欺敵」的意圖不禁引發聯想。

索國第一家庭的小公子，目前在北部一所大學學習中文，計畫明年要進入南部的某醫學大學就讀，在兩國終止外交關係後，這個就學方案立即受到影響。

今天早上，校方收到政府的通知，基於保護Brandt Sogavare的安全，已經將他及一名陪公子唸書的隨扈帶離學校宿舍，安置在一個可以確認的地點，準備予以遣返。

小王子生活糜爛 前晚酒醉難以叫醒

今天早上另一個插曲是，學校行政人員前往宿舍時，意外發現這位索國小王子生活糜爛，不但前晚酒醉難以叫醒，甚至在房間內抽菸，嚴重違反校規，完全與他在父母面前是個乖孩子的形象大相逕庭。

鬆懈我政府心防目的不脛而走

索羅門政府準備與中國建交，是一件進行多時的預謀，早在今年三月就不時出現徵兆，在這種情況下，蘇嘉瓦瑞竟然還在月前把兒子送來台灣，不宜說是人質外交，然心態之怪異實在難以理解，鬆懈我政府心防的目的不脛而走。

蘇嘉瓦瑞處事是非常典型雙重性格

了解索國政情的資深人士指出，蘇嘉瓦瑞與其子的處事方式，其實是非常典型的索國政壇人物的雙重性格，一方面接受中國的招手，一方面不能與台灣坦誠以對。導致外交部門與索國政府打交道非常辛苦，倒是索國人民十分純樸可愛，對台灣極為友善，令常駐索國的人員印象深刻，官民之間形成明顯的對比。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法