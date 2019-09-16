索羅門斷交》林飛帆：索羅門送中 台灣須團結力抗中國威權

2019-09-16 21:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕索羅門群島今日宣布與我國斷交，民進黨副秘書長林飛帆表示，索羅門群島選擇送中，與台灣斷交，無疑是中國勢力在世界的威權擴張的展現。對於索國罔顧36年的外交情誼，並在外交部徐斯儉次長訪問之際，宣布與我斷交，相信全體國人都感到非常的遺憾與憤怒。這個結果也更代表了台灣社會必須更團結力抗中國的打壓，呼籲朝野必須炮口一致對外，全力譴責中國的粗暴行為。

林飛帆指出，中國透過「行賄外交」、「債務外交」等方式收買我邦交國，此舉不只傷害台灣，也是對世界民主陣營的警訊。從這次索國與台灣斷交過程，美方曾多次交涉，但索國的政治領導人，卻選擇接受中國的金錢利誘。這凸顯出索國外交策略的轉向，也是中國威權主義擴張，一步一步地吞噬全球民主的發展的例證。作為世界民主陣營一份子的台灣，深化與民主陣營同盟之間的關係，堅守台灣的主權與民主刻不容緩，我們應共同拒絕向中國霸權低頭。

林飛帆強調，我們在此對中國政府一再以「行賄外交」的手法打壓台灣，並意圖配合國內輿論對我國大選進行干預，表達強力譴責。同時，我們也要正告中國政府，以金援收買奪取我友邦、以阻斷觀光客斷絕兩岸民間往來、以羅織罪名逮捕我國公民，和以武力恫嚇威脅台灣人民，都無法讓我們在維護台灣主權、國家尊嚴、經濟自主、民主自由上退縮。

林飛帆呼籲，中國對台灣民主體制進行大規模干預，意圖削弱台灣主權之際，各黨派應該一致對外。在自已國家艱困的時候，不應該站在敵人那一方，應合敵人的口號來削弱自己的國家。

林飛帆表示，台灣人在最艱難的環境之中，建立起得來不易的民主；也曾在最嚴峻的威脅之中，捍衛台灣主權獨立。中國或許以為打壓台灣能夠迫使台灣人放棄民主，接受「九二共識與一國兩制台灣方案」，但他們低估台灣人捍衛自由民主與國家尊嚴的決心。或許，國內部分人士可能配合中國的打壓措施，將壓力推給政府，但此時此刻我們應該團結對外。林飛帆再次強調，可以預見中國接下來將有更多故技重施的干預手段，但台灣會堅持與更多理念相近的國際盟友在民主、人權和永續價值的關係上深化，絕不退卻。

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