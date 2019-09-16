蔡英文：台灣深化與邦交國情誼 也盼與非邦交國更多互動合作

2019-09-16 13:21

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見第9期外交遠朋進階西語班學員時表示，台灣是國際社會負責任的一份子，我們有意願更積極參與國際事務，也樂於與各國分享台灣在各方面的發展和經驗，期盼學員們可以支持台灣參與聯合國專門機構及各種區域組織。

總統致詞時表示，學員們從拉美、加勒比海地區，或是歐洲遠道而來，要搭10幾個小時，甚至30小時的飛機，真的非常辛苦。她要代表台灣歡迎大家，也希望學員們在台灣期間，可以好好體驗台灣人民的熱情及友誼。

總統指出，本班的16名學員都是台灣在拉丁語系國家的重要友人，不但堅定支持台灣，也對深化雙邊關係有很多的貢獻，她要特別表達最誠摯的感謝。

總統提到，長期以來，台灣透過各種雙邊合作計畫，來深化跟邦交國的情誼。同時，我們也一直希望能夠促進更多跟非邦交國的互動和合作機會。今年她訪問加勒比海友邦，見證了我們和友邦的合作，不論是在醫療、農業或是教育，很多都已經展現了成果。

總統強調，台灣一直是國際社會負責任的一份子，我們非常有意願更積極參與國際事務，樂於跟各國分享台灣在各方面的發展和經驗。所以，她希望學員們可以支持台灣，參與聯合國專門機構及各種區域組織。

總統進一步說，為了強化台灣和世界各國的經貿關係，我們也希望能夠加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、以及「太平洋聯盟」（PA），非常期盼學員們可以給予台灣全力的支持。

最後，總統祝福學員們在台灣的訓練課程成果豐碩，她相信透過這次課程，學員們一定可以更認識台灣，也更喜歡台灣；她也期待學員們返國之後，可以把台灣的努力、熱情和美麗，多多分享出去，「成為台灣最佳的代言人」。

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