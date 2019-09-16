被問到台灣名產「Korea Fish」 何韻詩噴笑…

2019-09-16 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港歌手何韻詩持續為香港「反送中」奔波國際，13日她來到台灣出席「奧斯陸自由論壇」，極力呼籲台灣人「保護你們的家、保護你們的自由人權，我們站在一起」。私底下，她更與網路紅人鍾明軒合作拍片、在鏡頭前吐露心聲，感嘆自己已被中國封殺5年，而被問及知不知道台灣名產「Korea Fish」（取諧音，指國民黨總統參選人韓國瑜）？是不是他的粉絲？何韻詩當場笑了，「我當然不是，我怎麼可能是」！

鍾明軒在YouTube頻道推出與何韻詩合作的影片「香港人請加油！」，何韻詩在影片中坦言，我已經不是娛樂圈的人了，有中國網友粉絲偷偷私訊她說「什麼時候再來中國開演唱會？」，她坦言，這不是她能決定的，表示自己已經遭到中國封殺5年，所有品牌與藝人朋友開始遠離她，就連與朋友合影，都會接到對方偷偷私訊說「不要發出來」，對於自己因聲援「反送中」而工作收入大縮水，何韻詩也直言「但他們也損失了自由啊」。

何韻詩說，「香港幾乎已經變成一個軍政府，警察有全部的權利，把任何人抓起來打，跑到地鐵裡面打人，到公車上隨便抓人、查身份、查他們的袋子」，鍾明軒聽聞感嘆「完全就是活在透明的監獄裡」。

對於香港人不斷呼籲台灣人關注「反送中」事件，何韻詩認為，「（因為）明年大選是非常重要的一次」，鍾明軒也回應，他關注的社群媒體也都強調「2020年可能是台灣最後一次的『真選舉』」。

話鋒一轉，鍾明軒問到「你知道台灣名產『Korea Fish』嗎？」何韻詩一開始還傻楞，後來才意會過來是指韓國瑜，鍾明軒再問她「是不是Korea Fish的粉絲」，何韻詩笑噴秒答「我當然不是，我怎麼可能是」，最後她也呼籲大家29日下午3點到立法院旁，參加「929台港大遊行：撐港．反極權」遊行，一起聲援香港。

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