明華園也傳遭高市府查水表？ Wecare高雄：演歌仔戲何罪

2019-09-16 09:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼大港開唱疑因被查水表、今年被迫停辦後，明華園也傳被高雄市政府查水表？連同參與庄頭藝穗節的多個歌仔戲團，8年來超過百場演出的核銷發票，突然全被裝箱送政風處？臉書粉專Wecare高雄質問，演歌仔戲何罪、看歌仔戲又何罪。

高市文化局先前針對大港開唱停辦是因市府「查水表」，澄清絕無此事，說明政風單位針對民代或外界質疑，循市府內部系統調閱資料以供查核、理所當然，政風單位不可能向民間進行實質查帳、相關傳言不實；對於大港停辦，文化局則稱迄今未接獲主辦單位提出申請。

對於Wecare再度踢爆明華園等戲團被查水表，高市文化局尚無回應、但內部正針對相關質疑內容進行討論。

Wecare高雄今發文指出，是什麼樣的人，背著人毫無掙扎，手不抖心不痛的蓋章讓好幾箱的民間資料送給政風處，且明知沒有任何事證，至今不願承認。

Wecare爆料，繼氣爆藝術紀念裝置、大港開唱等所有資料，高市府以議員調查之名並銜市長之命，所有一切裝箱送政風處後，傳出連2011到2018的庄頭藝穗節歌仔戲演出簽案、標案、計畫書、核銷資料發票， 文化局長一樣笑呵呵的蓋章交給政風。

只是這一切，不論宮廟野台民戲、劇院精緻胡撇仔，樣樣接樣樣演，苦撐戲曲的戲團，完全不知道他們8年來上百場核銷發票、已裝箱在政風處。

Wecaree估算庄頭藝穗節歌仔戲多年來總共演出185場，其中包括知名的明華園天字戲劇團33場、春美歌劇團35場、尚和歌仔戲劇團共26場，高雄在地團隊佔絕大多數。

Wecaree認為，傳統戲曲是兒時廟口大樹下經驗，但希望能提升至劇院舞台，因此每年春天藝術節都有歌仔戲系列，政府更出補助款徵選原創劇本，讓演完民戲熱檔的團隊進來劇院演出，售票培養觀眾。

Wecaree感慨，戲子台上演悲歡離合、人生多變，真實世界看來更慘，文化局長上任第一個參與的記者會，就是文化局歷經十年歌仔戲扶植，而少年歌子終於進了衛武營劇院，竟然看完演出後第二天，就蓋章把這些年輕演員的父母劇團核銷憑證送政風調查，沒錯，185場的庄頭歌仔戲所有資料憑證發票。

Wecaree質疑，她們共同不知道翻箱倒櫃找資料找碴，射箭再畫靶這種抹黑迫害行為，是台灣好不容易走出來，我們共同絕不允許的事。

Wecaree提醒，大港是補助、庄頭是採購、春天藝術節歌仔戲是補助，都是依法行政。但都沒有妳們愛講的公開招標，政府的招標方式不是只有妳們知道的公開招標而已，法律有在進步，好嗎？

Wecaree直言，顯見查水表真的無關藍綠，只要能救韓國瑜，樣樣都可以查水表，反正蓋章不過跟⋯一樣，都是不到一秒的事！

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