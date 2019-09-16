「大選不在我考量內」 韓國瑜曾說這句被轟「騙子」！

2019-09-16 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期選舉行程不斷，有網友挖出他在今年3月11日受黃光芹專訪，他當時稱「2020總統大選完全不在我考量之內」，被網友怒轟「現在聽起來真噁心」。

韓國瑜今年3月11日受黃光芹專訪時指出：「2020總統大選完全不在我考量之內，這是我一貫的說法，而且我再重申一遍，我現在最關鍵是讓高雄市衝起來，而且這兩個月不客氣地、真的不好意思講，高雄過的大部份真的越來越快樂。」

韓國瑜認為原因在於「第一，光榮感，大家都在注意高雄，海內外都在注意，第二，很多行業開始活絡起來，第三像是不動產，他們也很開心，每一個人笑得開心不得了，看到我像看到聖誕老公公一樣。」

韓國瑜甚至還表示，「我當然是繼續完成，我4年任期、4年任期會繼續做，（總統大選）現在不在我考量」，否認領表參選，且承諾「做一個既誠實又認真工作的人」，還稱「不管國民黨，不管民進黨，甚至是柯P真的要好好想想，現在人民到底要的是什麼，過得太苦了」。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」」轉貼當時本報報導的影片，引發網友砲轟「昨夜的山盟海誓，醒來變成昨夜抱歉」、「晶晶體這個時候已經有了」、「高雄市民選你當市長，日子真的過的好苦！你可以趕快滾出高雄嗎！」、「超會唬爛的市長，把高雄市民當啥了」、「謝謝這位多重人格分裂，帶給我們如何教育下一代」。

相關影音：本報報導韓國瑜3月11日接受黃光芹專訪

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