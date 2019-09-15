青年發展？人口老化？柯文哲訪苗栗提台北經驗當解方

2019-09-15 21:13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台北市長柯文哲昨下午走訪苗栗縣竹南鎮的四方牧場，了解在地觀光產業特色，隨後再至大厝里與在地青年座談，並以台北市大稻埕商圈，鼓勵苗栗青年創造在地特色，避免因交通急速發展而造成的磁吸效應，導致人口持續外流，而針對苗栗人口老化問題，他指出，此問題全國皆然，必須依靠完善的社區照顧，以「老人照顧老人」。

柯文哲造訪苗栗第一站先至竹南鎮四方牧場，再負責人蔡南陪同下參訪，並與妻子陳佩琪一同拿起奶瓶，餵小牛喝奶，但相較妻子的熟練，柯文哲動作僵硬顯得左支右絀，讓陳佩琪笑稱：「他從來沒餵過小孩，當然不會餵奶。」

隨後柯文哲則參與苗栗青年發展論壇，與立法委員參選人朱哲成、「一涓白」甜品負責人趙晉廷、昀昇蛋品負責人鄭昆霖、大千醫院外科部主任馮啟彥、苗栗青年曾仕傑同台討論苗栗發展前景。

柯P：網路聲量輸韓是背後有中時、聯合

柯文哲以台北大稻埕商圈經驗為例，強調必須先有強大的在地組織加上足夠的經濟規模，才能打造完整且具特色的商圈；而目前許多縣市因受到高速鐵路等交通便捷發展，產生城市間的磁吸效應，許多人口外流，加深都市化的必定趨勢，故在地應思考如何創造無法取代的特色，而政府可扮演的功能則在於建立產業與私人的平台。

此外，柯文哲分析現在輿論發展是從網路帶動傳統媒體而改為傳統媒體帶動網路，傳統媒體藉由龐大的新聞基礎透過網路媒介散播，例如過去他本身的新聞聲量皆高於韓國瑜，但總聲量卻不如韓國瑜，背後還是因中國時報、聯合報等媒體散布大量關於韓國瑜的新聞量所致。

柯文哲說，要杜絕假新聞問題，政府不宜干預，最有效的方法仍是提升國民素質，勝於政府管制，「畢竟很多時候政府就是假新聞的製造者。」

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