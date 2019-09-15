不爽都聽中國的 索羅門國會外委會主席：別急於外交轉向

2019-09-15 18:44

〔記者呂伊萱／綜合報導〕我太平洋友邦索羅門群島與我邦誼恐生變，索羅門國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）今發表專文，擔憂受到中國支配，並呼籲索羅門政府「不要急著做出決定」。

索羅門跨黨派小組調查報告建議索國政府在中國國慶前與中國建交、並與台灣斷交，索羅門內閣17日將繼續開會討論，盼21日前做出決定。

索羅門國會外交委員會主席肯尼羅瑞今天發表專文指出，關於是否維繫與台灣邦交的議題，外委會仍在調查當中，對於總理蘇嘉瓦瑞與內閣僅就跨黨派小組報告進行討論，而未等待外委會報告出爐，他感到失望，且認為總理並未遵守承諾。

對於美國副總統彭斯將於聯合國大會期間與蘇嘉瓦瑞會面，料將觸及台索關係議題一事，肯尼羅瑞也呼籲，在與美國召開會議前，不該做出外交轉向決定，因為這樣是不尊重傳統合作夥伴的舉動。

肯尼羅瑞認為，外交轉向對國家是有重大影響的決定，但跨黨派小組報告的第一個建議，就是建議在中共建政70周年前與中國建交以茲紀念，「作為一個愛國的索羅門島民，我深感關切的是，轉向與否竟取決於中國的時間表」。肯尼羅瑞擔憂：「還未轉向，我們就已經受到中國節奏的主導，已經受到中國的支配，這是不祥的。」

肯尼羅瑞主張，索羅門作為一個國家，目前仍處於治理結構薄弱、建立制度與面臨結構性障礙的狀態，「沒有做好轉變的準備」。肯尼羅瑞主張，不論他人設定的時程為何，無論他人有多強大，轉向是主權決定，應完整衡量利弊，謹慎行事，按照自己的步伐，「不要急於做出決定」。

另，索羅門國家廣播電台（SIBC）今報導指出，我外交部政務次長徐斯儉率領的高階代表團明（16）將抵達索羅門進行訪問，與索國討論雙邊關係現狀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法