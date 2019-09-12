台索邦交生波 外交部：此時是總理本人要做決定

2019-09-12 11:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕索羅門與我邦交頻頻生波，索羅門外交部長馬內列今將離台。外交部今表示，我國已表達立場，外長會將我國政府和人民心聲帶回去 向總理報告，此時是蘇嘉瓦瑞總理本人要做決定，台灣正在盡所有可能管道持續溝通，也希望索羅門政府能做出正確決定。

澳媒昨報導索羅門總理蘇嘉瓦瑞曾於7月評論說，「台灣對索國毫無用處」，並暗示中國可與澳洲抗衡，是這個太平洋島國更好的外交夥伴。

外交部昨對此表示，相信外交轉向不符合索羅門國家利益，也是民主理念國家所不樂見，呼籲索國決策公開透明。我駐索羅門大使館也持續與蘇嘉瓦瑞總理密切溝通中。

索羅門外長馬內列近日訪台，將於今天結束訪問離開。歐江安今天在例會回應媒體提問時說，昨天已第一時間讓正訪台的馬內列知道相關報導及我國聲明，外長會將我國政府和人民心聲帶回去向總理報告。

歐江安說，我國已表達立場，也同時透過大使館向索羅門政府積極溝通，和索羅門政府溝通管道暢通。歐江安進一步說，相信蘇嘉瓦瑞總理很瞭解台灣政府與人民的呼籲，「在這個時候是總理本人要做決定，台灣這邊正在盡所有可能管道持續努力當中，也希望索羅門政府能做出正確決定。」

歐江安也提及，外交部政次徐斯儉仍將如期赴索羅門訪問，和索羅門政府溝通，至於會談議題和會談情形，外交部將適時和大家說明。

美國駐索羅門大使艾伯特格雷前天對蘇嘉瓦瑞表示，美國支持台索良好關係，也提到與中國建交可能面臨的挑戰，肯定台灣是「絕佳夥伴」。

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