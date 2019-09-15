台南行動教會929遊行挺港人︰盼台灣成為新而獨立的國家

2019-09-15 17:05

〔記者蔡文居／台南報導〕中國10月1日國慶前，台灣青年、在台港人與公民團體串連聲援香港，將於9月29日在台北發起「929台港大遊行—撐港反極權」遊行。台南行動教會今天下午在台南二二八公園舉行祈禱會，將動員北上聲援929大遊行，以行動撐香港，並希望台灣早日成為一個新而獨立正常的國家。

台南行動教會今天下午在台南二二八公園舉行的祈禱會，由牧師張顯爵主持，因適逢中秋假期，部分台中行動教會的會友也一同參加，現場並吟唱榮耀香港詩歌為香港加油打氣。

張顯爵今天引用聖經，約書亞接續摩西腳步帶領以色列和敵人征戰，在上帝的帶領之下戰無不勝，攻無不克。張顯爵表示，基督長老教會基於上帝的愛，一貫的主張就是支持台灣成為一個新而獨立的國家，不再受到中國強權的欺壓奴隸，只要我們依靠上帝凡事都能成，就像以色列在月亮底下感謝上帝，慶祝他們的勝利。

他說，這次香港人民的覺醒就是因為香港已成為中國控制的一部分，如果不站出來爭取，自治民主自由將會離香港越來越遙遠，台灣的教會也都站出來聲援關心，為香港禱告。

長老黃昭凱表示，台南行動教會是於2015年響應318太陽花學生運動時成立，這次香港反送中事件，台灣人應認識到，如果再讓國民黨回來執政的話，將使台灣步入香港的後塵，他呼籲929那天大家站出來響應同步大遊行。

行動教會執行長、台南市議員李啟維表示，929的大遊行，他的服務處也會全力動員，支持台灣和香港在第一線抵抗中國極權。為避免台灣重蹈香港覆轍，根本的作法就是徹底釐清台灣和中華民國的關係，還原歷史真相，台灣根本不是中華民國更不是中國，盼台灣早日建立新而獨立的國家。

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