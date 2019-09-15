安倍內閣大換血 唐鳳意外成日本網友話題

2019-09-15 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三在本月11日完成內閣改組作業，19位閣員內有17人更換，其中更有13人士初次入閣。現年78歲的竹本直一出任科學技術大臣，卻讓負責科技事務的行政院政務委員唐鳳，意外成為日本網友討論焦點。

綜合媒體報導，竹本直一被安倍晉三延攬進內閣，擔當科學技術大臣，讓日本網民對於高齡78歲的他，是否能掌握現今科技快速發展、適合擔任科技大臣感到十分焦慮。

竹本直一在12日就任記者會上則強調，行政流程的數位化、以及書面文件蓋印的日本傳統印章文化必須要兼具。但他本人的個人網站卻還沒修復好。

而日本媒體BuzzFeed Japan以「台灣38歲天才程式設計師成為科技大臣」（台湾の38歳天才プログラマーIT大臣が話題に）為題，報導唐鳳經驗，並以「3個首次」寫道，唐鳳是35歲入閣、國中沒念完，且是以跨性別者入閣的第一人，更指出他是被推測智商高達180的天才程式設計師。

唐鳳的經歷被日媒報導後，立刻被網友瘋傳，拿來與竹本直一相比較，並且對台灣能善任年輕且專業的人才深感羨慕。

内閣改造で78歳の新IT担当大臣が生まれた昨夜、「台湾のIT担当大臣は38歳の天才プログラマー」と話題に。



オードリー・タンさん。史上最年少、史上初の中卒、そして史上初のトランスジェンダーと異色の経歴を持つ閣僚です。https://t.co/hM2ukni9iF — BuzzFeed Japan News （@BFJNews） 2019年9月12日

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