聯合國大會下月登場 政委唐鳳領軍赴美

2019-08-24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕第七十四屆聯合國大會訂於美東時間九月十七日開議，並將在九月廿四日至卅日舉行總辯論。對此，外交部次長謝武樵昨日表示，我方今年擬再度規劃由政務委員唐鳳與環保署官員前往美國紐約，盼藉由符合聯合國「永續發展目標」（SDGs）的議題討論，吸引專家交換意見，讓各界知道台灣在這塊領域不僅關心，還能做出貢獻。

我國在去年聯合國大會期間，派唐鳳、前環保署副署長詹順貴前往紐約，唐鳳在聯合國大會期間，以「台灣數位閣員」身分在亞洲協會發表演講，並和美國前亞太助理國務卿羅素（Daniel Russel）對談，獲得不錯的回響。

我提三大訴求

至於今年參與聯合國大會的三項訴求，謝武樵表示，我國推出具有延伸性的三項訴求，首先，聯合國應立即採取行動，解決二三○○萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外之情形；其次，聯合國不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動之權利的問題，應予以匡正；第三，聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」的相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

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