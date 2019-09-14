總統加油、小英凍蒜！蔡英文訪嘉義太保贈匾 民眾熱情爭握手

2019-09-14 17:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕總統蔡英文今天到嘉義縣太保市水牛厝玉皇宮參拜、贈匾，熱情鄉親搶著與她握手，高喊總統加油、小英凍蒜，總統則與支持者握手致意，並請鄉親支持她連任，繼續保護國家與主權，讓台灣人的民主與自由，台灣人的生活方式能繼續下去。

蔡英文致詞時表示，擔任總統3年多，行政團隊與立法委員都很拚，現在國際情勢變化多，台灣的經濟則持續穩定成長，稅收有增加，減稅則讓人民有感，經濟發展讓全民共享。

她說，政府推動托嬰、托育補助，讓年輕人負擔減少，並推動長照2.0，明年預算400億元，較2016年剛上任時的50億元成長8倍，讓長輩們在家中、社區或機構內獲得良好照顧。

民進黨主席卓榮泰、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘及太保市長黃榮利等出席贈匾儀式；蔡英文說，總統若連任，還需立法院支持，她推薦民進黨提名的嘉義縣立委蔡易餘，指蔡易餘爭取嘉義縣治水預算44億元，可說是「大餘（音似禹）治水」，並稱讚蔡易餘是「靈活胖子（蔡易餘競選口號）」，年輕有為，請鄉親支持民進黨，讓總統連任，讓國會過半。

民進黨總統黨內初選時曾為行政院前院長賴清德站台的黃榮利，已答應出任民進黨總統、立委選舉太保市後援會會長；他表示，天上有天公，中華民國有蔡英文總統，總統到玉皇宮是人與神的高峰會，玉皇上帝會庇佑蔡英文高票連任，不論是兩組選，還是三腳督，蔡英文總統一定會以最高票數當選。

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