中國對台壓力越來越大 蔡總統：國家主權不會拿去交易

2019-09-13 17:22

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天表示，在過去3年多來，中國的壓力從來沒少過，只有越來越大，但做總統的，絕對不能在壓力下屈服，我們不挑釁、不冒進，但是也不會把國家重要的主權及台灣人的尊嚴，拿去做交易，除了得到國際的支持及肯定，也穩健的守護台灣的主權。

總統今天上午參訪淡水基督長老教會，並在教會閉門會談發表致詞，提及兩岸關係，蔡總統表示，過去3年多來，確實是一個困難的執政過程。一方面，社會面臨著變遷，另一方面，國際情勢在轉變，中國對台灣的壓力也越來越大。任何一位台灣的總統，都要面對來自四面八方的壓力，但是在壓力下，總統要帶著國家繼續往前走，這確實是非常困難且具挑戰性的過程。

蔡總統說，在這個過程中，有做的好和不好的時候，也有批評的時候，但她相信台灣社會還有很多人願意跟她共享、一起承擔困難時刻，也有很多人為她禱告。她感謝長老教會在過去這段時間一直支持她，讓她在困難的時候，總覺得心裡是溫暖的，有一群人認同她的價值，再困難都願意支持她。

總統說，她相信全台灣人都希望總統可以守住台灣的主權、民主、及自由的生活方式。更重要的，台灣的文化裡面，宗教文化及宗教自由是台灣最寶貴的資產，任何一個總統都有責任要把它繼續保持下去。

總統指出，除了國家最基本的價值外，我們也實踐了轉型正義。過去威權統治時期，有很多人受到不公平待遇，她相信在那個年代，長老教會很多前輩也受到打壓及迫害。政府現在透過促進轉型正義委員會，來一一釐清真相、平反罪名，也成立國家人權博物館推動人權教育。這個政府不會重蹈覆轍，也不會讓台灣走入威權時代，在民主的道路上，我們穩定的往前走，再困難都會勇敢的繼續往前走。

在社會福利上，總統指出，政府也制定很多政策來協助年輕人生兒育女，減輕年輕人很多負擔，並照顧老年人。長照及托育政策，都是全面性的照顧台灣所有人，財政即便再困難，都是我們要克服萬難去做的事情，要讓台灣每一個家庭都能夠完整，成為提供台人溫暖的地方，讓他們在一個溫暖及安全的環境下，能夠平安成長。

最後，總統表示，從家庭到國家，政府一定會跟教會一起合作，把每一個環節做好。聖經有一句話「凡遵守公平、常行公義的，便會有福」，我們也要一起實踐公益，守護台灣，讓台灣的社會更加美好。

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