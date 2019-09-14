這才是超人氣！小英參拜鹽水護庇宮 支持者塞爆廣場

2019-09-14 16:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕總統蔡英文今天下午到台南鹽水護庇宮參拜，支持者擠爆廟前，甚至還有來自屏東的粉絲，爭睹辣台妹的風采，民眾簇擁握手，場面熱烈，展現超人氣，颳起「小英旋風」；她強調任內努力強化國防，有足夠自我防衛的力量，一定能保護台灣的主權與尊嚴。

蔡英文今天下午2點50分左右抵達護庇宮，支持者早已在廟前等候，爭相簇擁、握手，她與市長黃偉哲、立委葉宜津、民進黨主席卓榮泰等入內參拜，沿途鄉親歡呼、凍蒜聲不斷。

致詞時，蔡英文舉出3年來執政團隊的努力，雖然遭遇美中貿易戰，今年第2季台灣經濟成長率仍是四小龍之首，國際機構的預測，全年也是第1名。

蔡英文說，經濟穩定發展，稅收有增加就回饋，今年5月減稅幅度讓大家有感，是有史以來台灣最大規模減稅，全民一起「獲利」。

蔡英文指出，台南是最支持本土政權的地方，籲請鄉親繼續力挺，讓她順利連任，帶領台灣發展，而民進黨也能國會過半，台南6席立委全壘打。

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