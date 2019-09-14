韓國瑜吊車尾推給前任 陳菊辦公室：持續欺騙大眾令人無法接受

2019-09-14 18:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕天下雜誌10日發布「2019年縣市首長施政滿意度調查」結果，高雄市長韓國瑜墊底。韓國瑜今再辯稱，應去找前任；對此，高雄市長前任市長、現任總統府秘書長陳菊透過辦公室表示，天下評鑑的最後一名，完全是韓國瑜自己的施政成績造成的，韓這樣持續欺騙大眾令人無法接受。

陳菊辦公室說，天下雜誌都已經公開說明了，最後一名的是今年2019所做的民意調查，而去年2018的客觀指標，高雄是六都第二。所以，天下評鑑的最後一名，完全是韓國瑜自己的施政成績造成的，韓這樣持續欺騙大眾令人無法接受。

天下雜誌10日發布「2019年縣市首長施政滿意度調 查」結果，韓國瑜墊底，盧秀燕是第21名。

韓國瑜今天上午在盧秀燕陪同下參拜台中宮廟時表示，對於他與盧秀燕被評為倒數第一、二名時辯稱，民意調查公布後高雄市議員到高雄市政府向他抗議，但應向前高雄市長陳菊或前台中市長林佳龍抗議。

不過，天下雜誌12日在網站發布公告表示，影響縣市長個人排名的「縣市長施政滿意度」調查，完全以今 年7月18日到8月22日民調為準，民調結果不 會有「用前任來檢視現任者」問題。

「你們為什麼要撒謊？」現任交通部長林佳龍也在社群網站臉書 （Facebook）貼文表示，他已卸任台中市長7、8個月，「執行的首長滿意度調查，也可以算到我，甚至是陳菊秘書長頭上？」韓國瑜、盧秀燕面對這份民調，公然對大眾說謊，企圖欺騙社會，令人擔憂這樣的人如何擔當總統大任？

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