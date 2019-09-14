近45天新聞聲量：柯先盛後衰、郭先蹲後跳 負面行銷韓勝柯

2019-09-14 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，獨立參選幾乎已成定局，與柯、王兩人合作態勢似乎越來越明顯，如此一來也將衝擊國民黨總統參選人韓國瑜。對此，長期觀察臉書聲量的臉書粉專「聲量看政治」透露，比較韓、郭、柯三人45天新聞聲量：「柯先盛後衰、郭先蹲後跳；負面行銷比賽韓大勝柯」。

「聲量看政治」今天發文表示，比較韓國瑜、郭台銘與柯文哲三人，從7月31日至13日共45天的新聞聲量，可以發現：郭台銘與柯文哲趨勢相反，柯文哲先盛後衰而郭台銘則是先蹲後跳。

「聲量看政治」說，7月31日至8月6日組黨一事讓柯文哲獲得大量報導與網友討論，但隨著他不斷發言失當，媒體報導數量與網友關注都日趨下滑，無論媒體或網友，都把關注焦點都放在韓國瑜，以及宣布退黨的郭台銘身上。

「聲量看政治」指出，負面行銷能力，韓國瑜大勝柯文哲。這45天內，韓與柯無論在發言或者各種政治動作與行為上，兩人似乎都在比賽誰的負面宣傳能力強。若從這45天的新聞聲量趨勢比較，媒體與網友對韓國瑜的關注度，高於柯文哲數倍。「韓國瑜是起起伏伏，上下震盪大但居高不下，柯文哲則是日趨下跌，欲振乏力」。

「聲量看政治」認為，郭台銘退出國民黨是近兩天的事，中秋前郭台銘突然發出一紙聲明，成為全台灣政壇與媒體關注焦點，但可能是馬上進入中秋假期，三人聲量都暫時下跌，就看之後情勢發展如何。而退黨是否讓郭台銘僅有一日行情，或者能夠創造話題也待持續觀察。

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