郭台銘退黨新聞聲量稱王 柯文哲聲量慘遭邊緣化

2019-09-13 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨（12日）宣布退出國民黨，不僅退回黨證及榮譽狀，甚至還公開自己親手寫的退黨聲明書。對此，長期觀察臉書聲量的臉書粉專「聲量看政治」表示，昨天郭台銘的新聞聲量與網友討論，都衝到第一；反觀表達願意擔任郭競選榮譽總幹事的柯文哲，因郭退黨新聞熱播，導致其新聞聲量立刻被邊緣化。

「聲量看政治」表示，郭台銘12日一早主動宣布退出中國國民黨，震撼台灣政界與新聞界，隨即從早到晚的政治新聞，滿滿郭台銘與國民黨、韓國瑜的恩怨情仇。新聞聲量與網友討論，都衝到第一。

「聲量看政治」說，從新聞與網路輿情趨勢來看，郭台銘一紙立場態度明確化的聲明，讓他從低迷的聲量與討論中，脫穎而出，也等於只差正式宣布參選前的最後一小步。近一年來被媒體與輿論高度討論的韓國瑜，昨日無論在新聞的討論與輿情上，都因郭宣布退黨，相形失色不少。「這也宣告，泛藍在這次總統大選中，呈現分裂的局勢」。

針對柯文哲與他的家人同時表態力挺郭台銘，柯甚至也拋出願意擔任「榮譽總幹事」全力輔選一事，「聲量看政治」指出，因失言導致聲量大跌的柯文哲，雖然因郭台銘的新聞熱度逐漸加溫，在媒體曝光的新聞聲量上獲得止跌。但「郭台銘的驚天一退，柯文哲的新聞聲量立刻被邊緣化，不僅新聞報導數量下跌，網友也對柯文哲的討論興趣更低」。

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