盧秀燕現身挺韓國瑜 透露禿子、漢子與燕子有機會再合體

2019-09-14 12:05

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕今日陪同國民黨總統參選人韓國瑜到北屯區紫微宮參拜，以行動支持韓國瑜，並祝福韓國瑜「心想事成、高票當選」。媒體詢問「禿子、漢子與燕子」是否會合體，盧秀燕接連說「有機會、有機會」。

韓國瑜8日在新北市舉行造勢大會，新北市長侯友宜未出席，遭到韓粉抨擊。盧秀燕今日陪同韓國瑜拜廟，並選擇在她的大本營－北屯區，以合體方式展現團結，盧秀燕提早抵達紫微宮，受到韓粉歡迎。

盧秀燕表示，韓國瑜今天展開鐵人行程，在台中市跑21個宮廟，上香祈福，也向大家請託，因為韓國瑜以市政優先，到外縣市競選的時間有限，必須1天當3天用，台中市各大寺廟都很靈驗，韓市長這樣誠心，神明一定會保佑他心想事成，他這麼誠懇向鄉親請託，市民一定會給他機會為國家服務。

盧秀燕也說，做為台中市長，她的立場很簡單，誰對國家好、對台中市好，為了市民好，她就會支持，誰像韓市長一樣關心台中市政、關心建設、關心空污，一定可以得到市民肯定。

這場選舉不只是為了韓國瑜，而是為了台灣、為了台中市的發展，關係台中市281萬市民的權利，誰支持台中，台中市民就支持誰，祝福韓市長心想事成、高票當選。

另外，媒體詢問盧秀燕「禿子、漢子與燕子未來會合體嗎？」盧秀燕說，「有機會、有機會」，不過，每個人的行程不一樣，其次，選舉有一定的節奏，要逐步進行，也要配合韓國瑜的行程，以台中來說，他本來上個月要來，碰到颱風而無法參加，所以延期到今天。

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