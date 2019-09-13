俄資訊戰專家：台港是中國資訊戰重要戰場

2019-09-13 19:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕「奧斯陸自由論壇」今天在台北舉行，俄國資訊戰專家莫莉．馬克烏（Molly Mckew）、德國之聲記者陳嘉韻和金融時報駐北京記者楊緣，就「數位時代下的政治性宣傳」主題對談。馬克烏說，台灣和香港是中國資訊戰的兩個重要戰場，她建議台灣政府要記錄不實資訊的IP，並向民眾說明來源背景。

陳嘉韻表示，台灣即將舉行2020總統大選，也面臨中國勢力企圖影響選情的挑戰。但與俄羅斯對美國，台灣的情況還是有不同之處，因為美國和俄羅斯的經貿關係，不像台灣與中國關係緊密。

楊緣指出，政治宣傳是中國政權治理的核心，以往是透過傳統官媒宣傳，但最近也透過商業媒體、網路或社群媒體釋放政治宣傳訊息，試圖吸引年輕人；而且連國際媒體《華盛頓郵報》等，都可見到中國政府的置入，在西方媒體裁員之際，中國官媒央視更在英國倫敦招聘600名記者，投入更多資金，為中國做偏頗的海外宣傳，各界必須注意這個現象。

馬克烏認為，獨裁政權非常有效使用現代工具，尤其資訊戰是他們使用最主要的方法，「便宜廉價，且失敗也沒有代價」，中國在俄羅斯身上學到很多。而台灣和香港是中國資訊戰的兩個重要戰場，台灣有良好的科技能力，政府也投入預算進行數位溝通，且民眾也察覺到假訊息的問題。但政府仍應持續向民眾說明訊息背景，以及加強媒體識讀。

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