型男立委《國際橋牌社》 飆演技 網讚：被政治耽誤的演員！

2019-09-13 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕台灣第一齣政治劇《國際橋牌社》，講述台灣1990年代政治動盪情況，也邀請許多真正的政治工作者一同客串演出。其中被網友暱稱「小鵬友」、在該劇中客串飾演「鄭委員」桃園立委鄭運鵬今（13）在臉書發文分享演出片段。對此，網友表示，「可以得金馬奬了你！」、「果然是被政治耽誤的演員！」。

臉書粉專「國際橋牌社 Island Nation」今在臉書發文分享影片「《國際橋牌社搶先看》陳木寬立法院爭取廢除『刑法一百條』」，並表示，刑法第100條的修正，被視為台灣民主運動、言論自由及推動人權保障之重大成就。

鄭運鵬今也轉發該影片，並表示該片段描述的是國民黨一黨專政、壟斷立法院的時代。網友也紛紛盛讚，「鄭委員好帥」、「這個不提名最佳男配角不行」、「可以得金馬奬了你！」、「要不要改行當演員」、「帥翻全場」。對此，鄭運鵬好奇留言回覆，「樓上諸位，我打得有這麼讚嗎？」

「國際橋牌社 Island Nation」補充，刑法第100條施行於1935年，是針對「內亂罪」的罰則，條文內容為，「意圖破壞國體、竊據國土或以非法之方法變更國憲、顛覆政府，而著手實行者，處七年以上有期徒刑。首謀者，處無期徒刑。預備或陰謀犯前項之罪者，處六月以上五年以下有期徒刑」。

而在各界努力之下，該條文在1992年5月15日被修正成，只有「以強暴或脅迫」方式進行叛亂者，才會受到刑罰。

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