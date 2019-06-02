阿扁曾遭打成腦震盪 鄭運鵬：若我是韓，會道歉

2019-06-02 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁在1993年擔任立委在議會質詢時，曾遭時任立委、現任高雄市長韓國瑜毆打至腦震盪。台灣第一齣以政治作為題材的戲劇《國際橋牌社》，今在立法院現場進行拍攝時，再現當時的場景。立法院民進黨團書記長鄭運鵬受劇組之邀擔任拍攝顧問，也在戲中擔任臨演。鄭運鵬直言表示，這場衝突根本是誤解一場，若他是韓，會在知悉事實後，向陳水扁道歉。

綜合媒體報導，鄭運鵬受訪時表示，在立法院時不曾與韓國瑜共事或交鋒過，為了拍攝，而去調閱當年（1993年）的會議紀錄，發現韓國瑜根本完全誤解了陳水扁的質詢語意及內容。

鄭運鵬解釋，當時陳水扁認為退輔會並沒有善盡到照顧榮胞的責任。而韓國瑜可能是礙於不了解榮胞情況，也或許是出於對陳水扁的成見，在聽到「把榮胞當豬在養」時，曲解了陳的語意，誤以為陳水扁是在辱罵榮民，因而動手毆打陳，但事實並非如此。

鄭運鵬表示，如果他是韓國瑜，在當下獲知事實、或是在很後來的現在才知悉實情，都應該要向陳水扁鄭重道歉。

根據《立法院公報》第82卷第30期的內容，當時陳水扁說，「大陸榮胞中心的44個員工人員維持費2200多萬元，然而160個大陸榮胞的生活費卻只有1600多萬元，員工人數只有榮胞的1/4，為何其人員維持費，卻是榮胞生活費的1.51倍？那你把這大陸榮胞當作什麼？當作豬在養啊？」而時任立委韓國瑜則怒回：「陳委員，你不能這樣講！怎麼可以說把他們當作豬在養！」隨後更翻桌打傷陳水扁，造成陳水扁腦震盪送醫。

根據《新頭殼》報導，專欄作家管仁健表示，「榮胞是1949年未隨政府遷台，稍後才從泰緬或港澳來台的國軍傷殘官兵。榮民則是指1961年6月30日之後退伍享有榮民待遇的退除役官兵。」

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