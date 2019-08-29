不要玩總統！「鄭能量」激射 網笑瘋：「小鵬友」太調皮

2019-08-29 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣各地街景隨處可見選舉廣告看板，也蔚為台灣民主文化的特色。而桃園市立委鄭運鵬的多個「鄭能量」看板廣告，其獨具創意的設計，顛覆了傳統選舉廣告的印象，不但成功讓路過的民眾印象深刻，也引起網友熱議。網友紛紛表示「不錯的廣告，拍的很年輕有活力！」、「看板有創意」、「認真佩服美編與企劃」，還有網友說，「小鵬友（指鄭運鵬）」、「不要玩總統」、「又調皮了」。甚至有網友直呼，自己很開心在開車時被鄭運鵬的「鄭能量」射中，「總算有人願意做好看的選舉看板了」。

鄭運鵬日前（6月27日）在臉書分享一則「鄭能量」看板 ，並在貼文中「正經」地說，「總統級鄭能量射線！發射」、「現在是繼續灌輸正能量的最關鍵時刻。」最後，還不忘標籤註記「＃新興打卡景點」。

看板中，鄭運鵬的指尖激射出「鄭能量」，而且表情相當「正經」；而總統蔡英文則是笑容燦爛、配合擺出「超人力霸王（鹹蛋超人）」的招牌手勢，同樣也發射出「小英超能量霸王射線」。

對此，網友紛紛說，「小鵬友（指鄭運鵬）」、「不要玩總統」、「又調皮了」、「認真佩服美編與企劃」、「小英好配合，哈哈」、「有點萌」。甚至有網友表示，自己很開心在開車時被鄭運鵬的「鄭能量」射中，更直呼，「總算有人願意做好看的選舉看板了」。

另一個在桃園龜山路上的「鄭能量集結！」看板廣告，也讓臉書粉專「2020唯一支持辣台妹」的小編不禁噴笑，日前（22日）更在臉書發文分享。對此，立委鄭運鵬本人現身留言「正經」回應，「這麼『鄭面』的廣告，有什麼好笑啊！」

對此，網友也紛紛回應，「不錯的廣告，拍的很年輕有活力！」、「看板有創意，加油！」、「這廣告夠辣」，甚至還有網友表示，「好可愛」、「喜歡這廣告」、「超有創意的！！！看到每天都是正能量！！！」，「賞心悅目」。

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