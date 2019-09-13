來台談「反送中」 何韻詩：我們可以動搖中國的根基

2019-09-13 15:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港歌手何韻詩今天在「奧斯陸自由論壇」受到熱烈歡迎，她演講時表示，在將近100天的「反送中」運動中，港人把自己放在全球對抗暴政的最前線，也證明「我們成功打這場長期的抗爭，可以動搖中國這個巨大機器的根基」，她也呼籲，「台灣人保護你們的家、保護自由人權，我們站在一起。」

何韻詩指出，大家過去覺得香港對政治冷感 ，但現在已經大逆轉，從「雨傘革命」的挫折後，新的世代知道當時犯了什麼錯誤、要如何改進，「我們把自己放在全球對抗暴政的最前線」，透過科技、線上應用程式、論壇平台，加上港人獨特的彈性與創意，「我們成功打這場長期的抗爭」。

何韻詩說，從6月初以來，香港特首林鄭月娥試圖通過「送中條例」， 並誤判情勢，讓200萬人上街，她也躲在在警察後面，把香港徹底變成警察國家， 過去3個月來，警察發射催淚瓦斯、橡皮子彈，沒有理由逮捕、毆打人民，甚至衝進中學校園 ，到目前為止，有1200人被捕、200人被控暴亂或非法集會。

何韻詩認為，雖然「送中條例」被撤回， 但她不認為這是勝利，因為「做得太少、 來的太遲」，港人的5大訴求非常清楚。這一切的根本，是港人希望有一個政治改革。

何韻詩強調，表面上這一切始於「送中條例」，但是本質的衝突卻是源於有截然不同的價值觀，一邊是中國模式，用恐懼來控制人民、讓人民順服，但香港是充滿活的城市，享有民主、自由、人權，這是全球普遍的價值。

何韻詩強調，儘管「一國兩制」當初立意良善，但隨著中國領導人習近平高壓政權興起，「一國兩制」注定失敗，而現在北京對香港展開的政治報復、打壓，已蔓延到不同領域 ，像是國泰航空被迫解雇員工，甚至香港、台灣、中國的名人受到壓力選邊站。

何韻詩說， 中國用經濟力量，試圖把價值帶到全球，用恐嚇方式要人們沈默，甚至要大家要照著他們的規則走，所以現在大家要站起來，必須靠自己的力量起而行， 「我們要團結起來，找出解決的方法 。」

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法