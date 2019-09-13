柯文哲烘爐地拜廟 還原「郭柯城隍廟參香」真相！

2019-09-13 09:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北市長柯文哲今天利用中秋假期拜廟，上午第一站到中和烘爐地福德宮參香，問到與「郭柯合作」，柯文哲顯得欲言又止，直說「順其自然」，柯文哲並且自曝11日兩人一起去新竹城隍廟參香，也是臨時約的，柯文哲計畫14日到高雄，有媒體問他是不是要去「直搗韓國瑜的大本營」，柯文哲說，不要說高雄是誰的大本營，「那韓國瑜常來台北，要怎麼講？」

郭台銘12日宣布脫離國民黨，震驚政壇，大家也在猜郭董何時宣布參選，柯文哲今天上午到中和烘爐地參香，大批媒體在場守候，關心郭柯合作的進程，有媒體問柯文哲會不會幫郭董連署，柯文哲都說「順其自然」，柯文哲並且還原11日和郭董一起到新竹城隍廟參香的緣由。

柯文哲說，郭董前一天打電話給他，說要去新竹拜訪柯媽媽，柯文哲禮貌性陪同，柯媽媽就說，既然回新竹，就要去城隍廟拜拜，所以他才約郭董一起去城隍廟燒香。

柯文哲被問到如何看待郭董退出國民黨、並且表明「身在曹營心在漢」、還批中常委

、早知如此又何必回去國民黨，柯文哲笑說「有些事沒有碰到都不知道」，他欲言又止，表示「有些事不要在這裡講」。

柯文哲說，他昨天在台北市議會與議員攻防時，國民黨議員很焦慮，他重申「一對一小英絕對會贏」，藍營需要回去思考怎麼應對，對於柯文哲曾說民進黨的政黨利益大於國家利益，國民黨是不是也一樣，所以才導致郭董脫黨？柯文哲笑說，「要不是個人利益大於政黨利益，不然怎麼會搞成這樣」，大家追問誰的個人利益，柯文哲又賣關子「知道就不要講」。

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