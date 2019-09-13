相信總統學歷造假？ 她質疑：彭文正的證書有必要查一查

2019-09-13 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕前政論節目主持人彭文正持續不實指控總統蔡英文學歷造假，總統府12日晚間表示，將向台北地檢署追加告訴彭文正涉嫌妨害名譽。財經女神胡采蘋指出，「為什麼會相信假造學歷可以通過學務處認證啊，這個比民進黨假造GDP的都市傳說還離譜2萬倍」，質疑彭文正的證書才「有必要好好查一查」。

胡采蘋發臉書寫道，她去北京財經雜誌上班都要查學歷證書，人資部門因為沒聽過政治大學，還打電話到台北驗證鋼印，「彭文正老師進台大教書難道沒人查證書，是用假學歷通過的嗎」。

胡采蘋直指喜樂島的老師們「真的很邪門」，竟相信造假學歷能通過學務處認證，比民進黨假造GDP的都市傳說還離譜2萬倍，認為「再不告真的太離譜，倫敦政經學院都變野雞大學」。她在留言區補充，「我是覺得彭文正、賀德芬老師的證書有必要好好查一查，到底是不是假造通過的」。

網友們回應，「國際級的豪洨....明明七月都過了妖魔鬼怪還是一大堆不回家」、「不吉對不起社會大衆」、「相信我，彭文正的說法可是連在美國唸博的人都深信不疑」、「政大聘用一定會資格審查的」。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文畢業自英國倫敦政經學院，是校方列為名人錄的博士校友，相關的學經歷文件、任教審核資料都真確並公開揭示過。但彭文正等部分人士，刻意迴避向校方查證，持續以不實資訊意圖誤導抹黑，已對總統名譽、社會公義造成傷害。因此，在檢具相關違法事證後，將對彭正式提出告訴。

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