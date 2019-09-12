楊秋興隔海砲轟國民黨：推出小丑怎對得起國家？

2019-09-12 23:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕已退出國民黨的前高雄縣長楊秋興，隔海在美國發文，指看到國民黨的廣告「團結、奮鬥、救中華民國」，令人啼笑皆非，他更重砲批評，國民黨提出的人選被視為草包、愛説謊、小丑，怎麼對得起國家呢？「國民黨可以倒，但台灣不能倒、中華民國不能倒。」

楊秋興深夜在臉書發文說，8月15日他召開記者會退出國民黨時，馬英九前總統和他通了電話說： 「秋興你和韓國瑜的恨怎麼這麼深啊！」

楊秋興當時回說：「報告總統：不是恨啦！硬要說是我看不起韓，精準來說是憂憤，原本2020一盤好棋被韓的私心、貪圖大位毀了，讓蔡英文有死灰復燃的機會。」

楊秋興指出，國民黨的初選過程，其實就是充滿著偏坦、算計與造假。7月15日公佈韓國瑜、蔡英文的民調47:15，韓贏了32％，但一個月後多家的民調，韓國瑜竟然輸蔡英文超過10％，這不是國民黨的民調失真或造假的事證嗎？

楊秋興批說，今天國民黨提出的人選被視為草包、愛説謊、小丑、常説粗俗的話，無德、無能、無才的總統候選人，怎麼向社會交代呢？怎麼對得起人民呢？怎麼對得起國家呢？

楊秋興直指，國民黨這個黨還期待團結嗎？還要奮鬥嗎？還可以救中華民國嗎？國民黨的大老諸公們，至今還看不清整個局勢嗎？

楊秋興也呼籲，為了台灣安全與發展、年輕人的未來及兩岸的和平與發展，自己的國家自己救，「國民黨可以倒，但台灣不能倒、中華民國不能倒。」

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