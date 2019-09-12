蔡沁瑜代郭台銘退黨證、榮譽狀「他沒有一分虧欠國民黨」

2019-09-12 18:27

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘，今（12）日下午委託辦公室發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜到國民黨區黨部辦理退黨手續，把黨證、榮譽黨員狀一併退回，當媒體詢問當時中常委設特別條例頒給郭榮譽黨員狀，郭台銘這樣退黨行為是否過河拆橋？蔡沁瑜動怒回應「郭先生哪裡過河拆橋？他沒有一分虧欠國民黨。」

蔡沁瑜接受聯訪時表示，之前外界就傳有很多劇本，傳出的一些訊息對郭陣營不公平也不尊重，「郭台銘是一個政治素人，從參與黨內初選到現在選擇離開，心情轉折變化很大，立法院長不分區第一名，拿錢叫人退選等傳言，或說我們沒道義要好聚好散，於是選擇主動退黨。郭台銘在寫退黨聲明時，一筆一劃的寫，過程百感交集。」

媒體詢問，當時郭台銘親自來領，為什麼不親自辦理退黨？蔡沁瑜說，「郭台銘心情複雜，因此這件事幕僚代勞。」

是否因為昨日國民黨中常委的「好聚好散」言論，引發郭台銘決定退黨？蔡沁瑜表示，做任何決定都需要長久思考，不會因一個人的一句話或一件事決定，而是這段時間的累積，今早31位國民黨中常委在報紙連署刊登的廣告也是一個因素，郭台銘先生也希望國民黨因此改造、重生，既然我們留著會讓對方希望好聚好散，就選擇離開，緣分也到了，就在這時劃下句點。

媒體詢問，郭台銘在退黨聲明中，痛批國民黨中常委守舊，但也創新地通過特別條例頒給榮譽黨員狀、讓他參加初選？蔡沁瑜回應，現在郭台銘已經選擇離開，過去的事就放下、讓他過去。

媒體再追問，中常委已經行一個方便（設特別條例），郭台銘今日的退黨行為，是否過河拆橋？蔡沁瑜動怒回應「郭先生哪裡過河拆橋？他沒有一分虧欠國民黨。」國民黨哪裡對不起郭台銘？蔡沁瑜回，「你這樣問是什麼意思呢，郭台銘哪裡過河拆橋？郭台銘沒有對不起國民黨。」

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