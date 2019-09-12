稱郭台銘「發誓沒兌現會被撞死」？ 陳宜民遭郭粉嗆無恥

2019-09-12 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕前鴻海董事長郭台銘11日前往新竹城隍廟參拜，與台北市長柯文哲合體。對此，挺韓的藍委陳宜民今（12日）受訪表示，不曉得媽祖這次有沒有託夢給郭台銘，郭若在城隍廟發誓，要先講清楚，若沒兌現「出門就會被車撞死」！此話一出遭郭粉罵翻，怒嗆陳宜民是「無恥政客」；陳宜民則發出聲明強調，他沒有針對「任何人」，且地方城隍廟確有如此的習俗，本意並沒有詛咒任何人被車撞。

郭台銘、柯文哲是否結盟拚大選備受外界關注，11日上午2人一起前往新竹城隍廟參拜，而被媒體問到是否為「中秋起義」，柯文哲表示，只是單純的中秋拜拜，不要有過多聯想。

據《TVBS》報導，針對郭台銘、柯文哲兩人一起拜廟的看法，陳宜民今受訪表示，「不曉得媽祖這次有沒有託夢給他，城隍廟要講清楚喔，如果你在那邊做了一些發誓，然後你又沒有兌現的話，你出去會被車撞死。」

陳宜民這番「在城隍廟發誓沒兌現會被車撞死」的言論，被轉貼到挺郭台銘的臉書粉絲團「郭台銘粉絲老虎軍團」上，許多郭粉見狀大為不滿，認為陳宜民是在詛咒郭台銘，紛紛留言怒嗆「無恥政客，他奶奶的 恁北等你」、「陳宜民你在說什麼，你竟然詛咒郭董被撞死，出來講清楚，你說那是人話嗎？他餒餒的」、「我們老虎軍團即日起發起拒投國民黨不良立委運動。」、「這種他奶奶的立委」、「看看這副嘴臉！噁！」。

對此，陳宜民在臉書發出聲明指出，當初他在接受訪問的時候，並不知道郭台銘退黨，而且郭台銘還沒有退黨，而訪問的主題也不是針對郭台銘，他的回應也沒有針對「任何人」，而且地方城隍廟確實有這樣的習俗，他的本意並沒有詛咒任何人被車撞。

陳宜民臉書全文：

藍委陳宜民針對本日TVBS新聞「藍營立委失言」發出嚴正聲明

今日上午，約莫9點50分，正要準備去參加黨團「文旦相關」記者會，當時郭台銘尚未宣布退黨，但在當時遇到電視台記者訪問時，另外一位記者問我的是，對於他們三個人去城隍廟訪問有甚麼感想，我回答，去城隍廟發誓「必須要兌現諾言不然過去有被車撞死的事情發生」，並不是針對特定人，之後十點半左右，我才知道郭台銘宣布退黨的消息，時序上面完全不對!

在此，我要強調，當初在接受訪問的時候，我並不知道郭台銘退黨，而且郭台銘還沒有退黨，而訪問的主題也不是針對郭台銘，我的回應也沒有針對「任何人」，而且地方城隍廟確實有這樣的習俗，我的本意並沒有詛咒任何人被車撞。

我要強調，TVBS電視台韋家齊過度的剪接，製造出一個假新聞，違反新聞中立，請韋家齊小姐立即修正新聞內容，並且在明天中午以前向我道歉，否則我將會為了我的名譽，向他提出告訴並且求償，同時將到NCC檢舉。同時也呼籲，全國民眾一起抵制這種「霸凌」、「不中立」、「黑韓」到無所不用其極的假新聞與電視台。

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