指韓滿意度墊底與花媽無關 黃暐瀚曝遭疑「收錢」反擊

2019-09-12 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕《天下雜誌》近日發布2019「天下雜誌縣市長滿意度調查」，22縣市中，高雄市長韓國瑜滿意度墊底，引發「韓粉」質疑將民進黨執政成績算給韓。對此，資深媒體人黃暐瀚今也公開釋疑，稱經查韓的墊底「與陳菊，許立明，沒有關係」，還反問質疑他「收錢」的網友，有無跟他一樣追查。據了解，《天下雜誌》已發出聲明，表示影響縣市長排名的「縣市長施政滿意度」調查是以今年數據為準。

黃暐瀚在文中自述花了一晚看、查資料忙至半夜，一一比對過去幾年的天下調查，發現「這個『8成去年、2成今年』的調查方式，是針對『幸福城市大調查』」，為城市幸福度而非首長施政滿意度。

黃暐瀚在文中表示，高雄市墊底要去、今年一起攤，但「韓國瑜的墊底，則與陳菊，許立明，沒有關係」，黃稱為確認理解無誤還打去確認，並在節目開播前找到「天下雜誌林副總編輯，確認『2018八成』的這個調查，是『城市滿意度』，不是韓國瑜施政滿意度」，才敢在節目公開講。

黃暐瀚在文中提到，今天節目「讓很多韓粉心碎」，並舉例有網友問「暐瀚哥，你變了嗎」、「我很確定黃暐瀚收錢了，退訂」，不過黃認為「言我所信，無所畏懼」，他想問謾罵者，「在指控我收錢之前，你有沒有跟我一樣，看資料、查細節、打電話、弄到半夜兩點，一直到天亮之後，開播之前，仍不放棄？你有沒有像我一樣，對自己的言論『負責』？」

黃暐瀚在文中提及，不會因網友攻擊而改變堅持，也不會遷怒韓，並稱這些人是否為真韓粉仍未知，黃強調，「面對問題，才能解決問題」，建議與其質疑民調有錯，倒不如充實支持對象的實力，「在我看來，中間選民的流失、不實新聞的抹黑，與民調下滑，確實是韓國瑜眼前的問題」。

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