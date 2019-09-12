韓國瑜直播重提發財外交 訊號卡卡上線人數一直降

2019-09-12 13:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統提名人韓國瑜今天中午國政直播，針對外交議題發表看法，他批評蔡英文的外交成績不及格，並重提「發財外交」，解釋就是「經貿外交」、「裡子外交」。

今天的臉書直播斷斷續續，導致上線人數一直下降，引起韓粉不滿，紛紛罵說：「又在卡韓」、「搞鬼者必輸」。

韓國瑜今年6月初在凱道造勢舞台上，痛批蔡英文執行「凱子外交」，他認為應該發展為「發財外交」，引起外界嘩然，批評又是「發大財」的民粹口號。

韓國瑜利用中午休息時間，開起每周四的國政直播，今天中午鎖定外交議題，主題是「富國利民，不拚面子拚裡子」，邀請國政顧問團的外交組召集人、淡江大學戰略研究所暨授何思因，與資深外交官介文汲大使，一同提出富國利民、「裡子外交」三部曲、兩大政策方針！

韓國瑜批說，蔡英文政府聲稱是最能爭取外交空間，但3年半來，外交讓人捏一把冷汗，成績交出來笑死人，邦交國從22個變成17個，自由貿易協定的簽署是0，對台灣輸出品造成重大壓力。

韓國瑜又批，還有7個駐外單位被降一級，最近又傳出索羅門可能跟台灣斷交，蔡英文的外交成績非常不及格，而且愈走愈窄、愈走愈危險 。

何思因則強調，蔡政府的外交，未來會更讓人擔心，蔡政府的外交策略是親美抗中，親美是應該的，但美國不會為台灣出兵打仗。

韓國瑜補充說，他當時提出「發財外交」，很多人說很土，其實應該叫經貿外交，面子、裡子哪個重要？

介文汲則說，裡子外交是世界主流，這是務實外交，「韓國瑜提的發財外交，是國際外交的主流」，也可以叫做經貿外交、裡子外交，都是為了人民過好日子。

介文汲表示，「裡子外交」三部曲，包含產業有保障、醫療有大愛、青年有舞台。在產業外交方面，以後駐外大使要兼台灣產業的頭號推銷員。醫療外交則是透過醫療技術指導、醫院管理，拓展外交工作。此外，外交部要替年輕人創造國際舞台，像青年大使、度假打工，都需要加強。

韓國瑜重申，台灣四面環海。卻不斷在往內縮，如果不開大門 國際生存空間愈來愈窄，他的想法就是「對外要全部打開來」。

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