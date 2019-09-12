郭台銘退黨》藍委：想保送民進黨就請便

2019-09-12 11:52

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨大老今在各報頭版登廣告發表聲明，呼籲鴻海集團創辦人郭台銘與高雄市長韓國瑜合作參選，郭台銘上午臨時透過幕僚蔡沁瑜宣布「正式退出國民黨」。國民黨立委感嘆說，郭台銘違背自己支持出線人選的承諾，且理由很刻意、很牽強，但也判斷這是參選起手式，若他想保送民進黨，請便。

聲明簽署人之一的立法院國民黨團總召曾銘宗指出，參與登報連署的31人中幾乎沒有中常委，郭台銘拿來當退黨的理由，很刻意、很牽強，發表聲明其實是好意希望他留下來捍衛中華民國，內容跟他當初口口聲聲講的參政理想是一致的，他選在此時退黨，時機其實可以更好。

曾銘宗也提到正當性問題，郭台銘當時在中央黨部接受榮譽黨證時曾承諾一定支持出線人選，言猶在耳，如今完全違背當時承諾，但還是祝福他，國民黨也會做最好準備來捍衛中華民國。

國民黨立委陳學聖表示，對郭台銘退黨不意外，但他為了自己參選正當性一竿子打翻國民黨，回過頭把國民黨罵成貪腐老舊的政黨，那他當時為何又要回來？他感嘆，郭台銘不能太任性，如果這是參選起手式，想保送民進黨，誰都挽救不了，請便。

國民黨立委林為洲表示，這反映一件事，郭台銘應該會領表連署，但最後會不會登記參選是另一個命題，尊重郭台銘自由的選擇，過去恩怨到此結束，國民黨現在不需要再思考郭台銘的事，應迅速拓展中間、年輕選票，立委候選人們雖然可能受到衝擊，但過河卒子，只能努力衝刺。

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