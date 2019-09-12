解決邊開、邊投亂象 中選會明年大選增1346處投開票所

2019-09-12 10:46

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會今發布第15任總統副總統及第10屆立法委員公告，中選會主委李進勇說明，明年選舉人數推估為1934萬76人，其中有31萬8208名首投族、118萬6685名總統暨立委選舉首投族。另為避免去年九合一大選合併公投的投票亂象再現，明年選舉將增設1346個投開票所，總數達1萬7232個，並動員22萬人以上選務人員，以確保投票順利舉行。

中選會上午召開記者會說明明年總統副總統及立委選舉相關公告，主委李進勇在會中指出，明年總統及立委選舉將在1月11日星期六舉行，投票時間為上午8點到下午4點，同一組總統副總統候選人的選舉經費最高金額為4億3029萬7000元。

李進勇提到，因為總統大選合併立委選舉舉行，民眾總共可以投3張選票，包括1張總統副總統選票、1張區域及原住民立委選票及1張政黨票。為避免去年大選亂象再現，本次中選會共規劃設置1萬7232個投開票所，比去年大選增加1346個，並動員工作人員22萬人以上，且為確保電腦計票安全，將針對資安及標準SOP進行3次演練。

李進勇說明，去年九合一選舉產生很多困擾，事後中選會深切檢討，其中一個改進的具體方案，就是要把每一個投開票所的選舉人數，從過去每所平均1500人降低為1200人，為達到此目標，就必須增加投開票所。

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