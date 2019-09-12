國民黨急了！31大老搬出國父 登報籲郭韓合作

2019-09-12 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕包含國民黨大老、榮譽黨主席連戰，以及前總統馬英九、現任黨主席吳敦義等31人用親筆簽名共同連署，今日在報紙頭版發表「團結、奮鬥、救中華民國」的聲明，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作。

國民黨大老們在連署聲明中表示，2020大選是決定中華民國命運、台灣前途以及人民未來的關鍵選舉，該黨經由民主初選機制，已經產生總統候選人，他們呼籲韓國瑜與郭台銘「合而為一」，以「四步」的誠意謀求真心的合作，以「進一步」放棄意氣；相互獻策；「退一步」反省折衷，彼此協調；「讓一步」海闊天空，取得共識；「跨一步」集中全力，爭取勝利。四步的誠意謀求真心的合作，並稱「全黨、全民集中選票支持韓國瑜，支持國民黨在國會過半，中華民國才可重見光明，兩岸重拾和平」。

在聲明左側還附上連戰、馬英九、蕭萬長、吳敦義、以及吳伯雄等31人的親筆簽名，另外包含工商協進會理事長林伯豐、全國商總理事長賴正鎰、中華民國婦女會總會理事長蔡鈴蘭、前國安會祕書長胡為真、前行政院長劉兆玄也都名列其中。

《中時電子報》報導指出，本次連署為連戰主動發起，知情人士透露，連戰主張藍營必須團結才能在2020勝選，為此他除邀集黨內大老們及各方代表人物共同連署，還自掏腰包刊登聲明呼籲團結，就連聲明標題也仿照孫中山彌留之際的「團結、奮鬥、救中國」，改為「團結、奮鬥、救中華民國」，聲明中也提醒，「若重蹈分裂之路，將給台灣帶入動盪不安的局面」，希望郭、韓及王金平都能「細讀內容」，全力促成藍營團結。

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