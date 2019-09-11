與郭柯同框的「高顏值神秘女子」 身分曝光…

2019-09-11 23:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕她是誰？鴻海集團創辦人郭台銘和台北市長柯文哲今天一起參拜新竹城隍廟，現場站在最前面、第一排參拜人員當中，除了郭柯同框，還出現一個身材苗條、長相漂亮的女生，大家都很好奇這個女生是何方神聖，怎會跟郭柯站在最前面？其實她是前彰化縣議員黃玉芬，也因為會捕蜂，在彰化市被冠上「女王蜂」稱號的美女捕蜂達人。

有「女王蜂」之稱的黃玉芬，在2016年以無黨籍彰化縣議員的身分轉戰彰化立委，2018年再轉戰彰化市長選舉，但兩次都高票落選，得票數都不低，尤其彰化市長之役還差一點以黑馬竄出，不過，最後仍敗給民進黨林世賢。

2019年年初，柯文哲全台跑透透，試總統選舉水溫，每次來到彰化縣，黃玉芬總跟在旁邊，所以這次現身新竹城隍廟不讓人意外，只是彰化以外的民眾並不知道她是誰，只覺得這個女孩子的顏值亮麗，好奇她的身分。

政壇人士指出，從這個舉動來看，黃玉芬接下來很可能代表台灣民眾黨投入彰化縣第2選區（彰化區）區域立委選舉。

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