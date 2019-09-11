與郭柯同框的「高顏值神秘女子」 身分曝光…

〔記者張聰秋／彰化報導〕她是誰？鴻海集團創辦人郭台銘和台北市長柯文哲今天一起參拜新竹城隍廟，現場站在最前面、第一排參拜人員當中，除了郭柯同框，還出現一個身材苗條、長相漂亮的女生，大家都很好奇這個女生是何方神聖，怎會跟郭柯站在最前面？其實她是前彰化縣議員黃玉芬，也因為會捕蜂，在彰化市被冠上「女王蜂」稱號的美女捕蜂達人。
有「女王蜂」之稱的黃玉芬，在2016年以無黨籍彰化縣議員的身分轉戰彰化立委，2018年再轉戰彰化市長選舉，但兩次都高票落選，得票數都不低，尤其彰化市長之役還差一點以黑馬竄出，不過，最後仍敗給民進黨林世賢。
2019年年初，柯文哲全台跑透透，試總統選舉水溫，每次來到彰化縣，黃玉芬總跟在旁邊，所以這次現身新竹城隍廟不讓人意外，只是彰化以外的民眾並不知道她是誰，只覺得這個女孩子的顏值亮麗，好奇她的身分。
政壇人士指出，從這個舉動來看，黃玉芬接下來很可能代表台灣民眾黨投入彰化縣第2選區（彰化區）區域立委選舉。
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鴻海集團創辦人郭台銘和台北市長柯文哲今天早上一起參拜新竹城隍廟，第一排出現一名顏值亮麗的女子，她就是前彰化縣議員黃玉芬（左1）。（記者洪美秀攝）
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今年4月，柯文哲來彰化縣參拜鹿港護聖宮，前彰化縣議員黃玉芬（右2）一路跟在旁邊，出現在鏡頭面前。（資料照，記者張聰秋攝）