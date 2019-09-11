新任台中市社會局長給自己一封信 意外「打臉盧秀燕」

彭局長上任給自己的一封信：從社福老兵到行政新兵

三十一歲拿到博士去服預官役，是年紀最大的。我獲選為實習連長，與同袍合作，在九項競技中拿了八個第一。六十一歲離開三十四年的教學生涯、辭去了投身三十多年的民間服務，在九月十一號，成為政府的新兵。

為什麼？十四歲就來台中讀書的我，卻看到「十四歲男生販毒，引誘十四歲吸毒賣淫」，不僅痛心，也投入關懷。到今年七月，我還去督導一些社工去幫助年輕少女，她們因為從事色情行業被捕。

為什麼？當台中的虐童案一再發生，有三個孫子女的我，想到從民國八十二年就規劃並執行對施虐者強制性親職教育，我希望帶領更多社工以更積極的態度，避免不幸事件發生，又能撫慰已經受害的孩子。

為什麼？當我的外孫女每學期交的學費比大學生的還高，我想到這十年與台中市政府合作照顧的低收入戶、中低收入戶、身障家庭，以及每個月領三萬多的年輕爸爸媽媽，公托倍增計畫當然要大力推動。新北市已經超過六十處，有台中市可以借鏡的。

為什麼？我原本在東海擔任圖書館館長，致力以資訊化強化服務。因此家庭福利服務中心社工還是以傳統方式訪案，事倍功半。他們手上應該有iPad，走出辦公室把各種福利資訊報告給市民，要申請則與區公所搭配。愈辛苦的人移動成本愈高，社工更要靠近他們。

為什麼？我身邊多數是已經用「敬老愛心卡」的朋友，這個卡並沒有使台中的長輩被尊敬，也少了愛心的多元服務。我熟悉流通業與資訊業，要利用高科技，使一千元的價格發揮超過一千的價值。有些長輩能在社區關懷據點也使用此卡，與其他朋友一起享用午餐。過去每餐補助二十元，還包括米油調味料，我會發起愛心大平台網絡，邀請各界贊助。使老人、使低收入戶、使身心障礙者，都能只付出較少的錢就享受較好的飲食。

為什麼？身心障礙的朋友，各有所缺，政府一定要結合民間的力量，在就醫、就業、就養各方面，幫助身障者和家庭。過去這些方案太細碎，應設法整合。

因此，為什麼不？我有這麼多想做的，民選的盧市長邀請，我當然開心答應，並且用正能量與社會局同仁、與民間團體、與學術界的朋友，尤其是與帶著選民託付的市長、議員，緊密合作。

三十一歲時，我服義務役；六十一歲，我志願服役，期望各界老兵多多鼓勵，使台中的社會福利，能更好。