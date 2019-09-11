「空襲中國」外交、國防不同調？ 軍方：部分事實不符

2019-09-11 18:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「紐約時報」專欄作家指出，國軍對中國制定「防禦和進攻計劃」，甚至有「官員」提及「空襲福建省」的「報復手段」，但我國外交部與國防部事後澄清後，被質疑「不同調」。對此，國防部發言人史順文今日表示，是指空襲這部分「部分事實不符」。

紐約時報專欄文章提及，我國外交部長曾證實國軍對中國的「防禦和進攻計劃」，甚至有官員提到，我方可能採取的報復手段包括「空襲福建省」。國防部昨透過新聞稿稱外媒說法為「不實假訊息」，我國外交部則說明，吳釗燮接受紐時專訪時是說明國軍有「攻防計畫」，但「長官」相關言論非無所言。

國防部今日公布國防報告書，有媒體提問提及，國防部和外交部就「空襲」一事的說法是否不同調？史順文表示，國防部所認為的不正確訊息是指報載提及「空襲」這段，與部分事實並不符合。

國防部作計室聯合作戰處長林文皇表示，國軍依照「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，捍衛中華民國的安全，並秉持不怯戰、不求戰，絕不輕易開啟戰端原則。但若敵對台灣實施攻擊與侵略，國軍會自衛並進行防衛作戰。

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